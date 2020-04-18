الإليزيه: لا تمييز ضد المسنين بشأن الرفع التدريجي للحجر الصحي

• 54% من طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول مصابين بفيروس كورونا





بعد الجدل الدائر حول مد فترة الحجر المنزلي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد للمسنين، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "لا يرغب في التمييز ضد المسنين في سياق التفكيك التدريجي للحجر المنزلي بعد 11 مايو المقبل"، داعياً إلى استئناف المسئولية الفردية للأفراد.

وأضاف الإليزيه، في بيان مساء الجمعة، أن "ماكرون يعرب عن رغبته في تقديم هذا التوضيح، بعد تصاعد النقاش حول وضع كبار السن، إثر تصريحات رئيس المجلس العلمي لإدارة أزمة كورونا البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، خلال استجوابه في مجلس الشيوخ، والتي قال فيها إنه (بالنسبة للأشخاص في سن معينة، 65 أو 70، سنستمر في الحجر)"، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.

ودار الجدل عما إذا كان هذا الحجر المطول إلزامياً أم لا، ومدته والعمر الذي يعرف به "الشخص المسن"، وسط مخاوف بشأن دور رعاية المسنين التي تشهد وضعا مأساويا.

من جانبه، قال رئيس جمعية المديرين في خدمة المسنين، باسكال تشامبفيرت، إن الحجر المطول للمسنين بعد 11 مايو، في دور الرعاية، كما في المنزل يمثل وضعاً صعباً"، وأضاف: "سيموت الناس بسبب أشياء أخرى غير فيروس كورونا من الحبس والعزلة والوحدة".

ووفقا لأحدث تقرير صدر السبت، تم إحصاء ما لا يقل عن 7203 حالات وفاة مرتبطة بالوباء في فرنسا في مؤسسات دور رعاية المسنين.

وعلى المستوى الأوروبي، يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا حماية كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة "لفترة أطول". حتى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون ديل ليين، اعتبرت أنه من الضروري "الحد قدر الإمكان من التواصل مع كبار السن، حتى يتم التوصل إلى لقاح، ونأمل ذلك قبل نهاية العام".

إلى ذلك، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن "عدوى إصابات فيروس كورونا المستجد على حاملة الطائرات شارل ديجول وصلت إلى 54% من طاقم السفينة وقواربهما المرافقة، حيث أظهرت التحاليل 1081 حالة مصابة بالفيروس من بين 2010 من إجمالي عدد البحارة من حاملة الطائرات ومرافقها". فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة التسلسل الزمني للعدوى.