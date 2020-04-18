وزير القوى العاملة يشدد على ضرورة منح ذوى الأمراض المزمنة إجازة خلال أزمة كورونا

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة ، مع خالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورحاب ربيع رئيس قطاع الموارد البشرية بإحدى شركة تصنيع المشروبات الغازية، سبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة ومبادرة إدارتها بتقديم الدعم الكامل للعاملين بها خلال تلك الظروف.

ووجه وزير القوى العاملة بضرورة الالتزام بما ورد فى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل ذوى الأمراض المزمنة والسيدات، وضرورة حصولهم على أجازة لحين انتهاء تلك الأزمة بدون خصمها من رصيد أجازاتهم، وأكد خلال الاجتماع الذي تم بديوان عام الوزارة، عدم الاستغناء عن أي عامل طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الخصوص.

وقال سعفان" إننا اليوم نعانى من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه، وبإعطاء العامل هذا الحق فإننا نوفر له الحماية اللازمة لأنه إذا تعرض ذوو الأمراض المزمنة لذلك الفيروس فسوف يمثل خطراً شديداً على صحتهم، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية".

وعرضت مديرة الموارد البشرية خلال الاجتماع ، تقديم كل العون لتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه العاملين، وتعهدت بتنفيذ ما وجه به الوزير بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات وتطبيقها بأسرع وقت لحماية العاملين بالشركة والمشاركة الاحترازية التى تقوم بها الدولة.

وأشارت إلى إضافة ميزة جديدة، بصرف 5% من إجمالي الراتب الأساسي لكل موظف حال انتظامه فى العمل بنسبة حضور كامل 100% خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2020 مما يعظم من فرص الحصول على الحافز والعمولة.