رئيس الطائفة الإنجيلية: الذهاب للكنائس مخالفة وطنية وإيمانية ونطالب بالتزام المنازل

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الكنائس والاحتفال بدون شعب، مضيفًا: «في إطار فهمنا اللاهوتي للكتاب المقدس نضع حياة الإنسان أولًا».

وأضاف «زكي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الجمعة، أنه تم إصدار قرارًا، من مجلس الإنجيل العام ورؤساء المذاهب، بأن الذهاب إلى الكنائس مخالفة وطنية وإيمانية، معقبًا: «احنا في منتهى الألم للاحتفال بدون شعب، ولكن خوفًا على حياة الناس نطالب بالتزام المنازل لحين انتهاء الأزمة»، بحسب تعبيره.

وذكر أنه لن يتواجد في الكنيسة سوى المشتركين في برنامج الاحتفال الذي سيستمر لمدة ساعة وربع فقط، من فريق الترنيم وأربعة من القسوس، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، موضحًا أنه سيتم المحافظة على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاحتفال سيتم بثه غدًا، في الساعة الرابعة عصرًا، من الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم نقله عبر فضائية «التليفزيون المصري» و«dmc» وعدد من الفضائيات.