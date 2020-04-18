تعرض قناة DMC في الحادية عشرة والنصف من مساء غدا الأحد ، فيلمًا تسجيليًا عن المسرح القومي احتفالًا بمئويته، حيث يتحدث فيه العديد من كبار النجوم ومنهم سميحة أيوب وسوسن بدر وسميرة عبدالعزيز ورجاء حسين، كما يشهد الفيلم الظهور الأخير للكاتب لينين الرملي قبل مرضه ووفاته.

يستعرض الفيلم التسجيلي العديد من شهادات نجوم المسرح وذكريات النجوم الكبار فيه، كما يتحدث خلاله العديد من صناع المسرح من مخرجين ومؤلفين ونجوم الديكور الكبار.

شارك في صناعة الفيلم فريق عمل جاء على النحو التالي: (سيناريو وإخراج إبراهيم السيد، فكرة ورؤية فنية أحمد طه، مدير الإنتاج محمد علي، إنتاج فني عماد فتوح، تعليق صوتي الفنان خالد عبد السلام، كتابة النص هشام سلام، مونتاج يسرى قابيل، مدير تصوير بيشوى عاطف، موسيقى أحمد حمدى رؤوف)، وهو من إعداد عادل حسان، وخالد رسلان، وأحمد شوقي، وإنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة DMC.