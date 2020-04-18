إضافة كلمات جديدة خاصة بفيروس كورونا إلى القاموس الهولندي

حتى اللغة لم تسلم من تبعات فيروس كورونا المستجد، حيث جرى إدخال كلمات هولندية جديدة متعلقة بالفيروس إلى اللغة، بحسب قاموس إلكتروني جديد.

ومن هذه الكلمات ما يعادل بالهولندية "حظر المصافحة" و"حفل الإغلاق".

وأفادت محطة "إن أو أس" التلفزيونية الهولندية اليوم السبت بأن قاموس فيروس كورونا يضم أكثر من 700 كلمة، وهو مبادرة من تون دين بون، رئيس تحرير قاموس "فان داله".

وهناك كثير من الكلمات المركبة في القاموس مثل "أزمة كورونا"، ومصطلحات مثل "شخص يسعل كورونا" الذي يقتصر على أشخاص يسعلون عمدا في وجه رجال الشرطة عندما يتم القبض عليهم.

ويقدر الخبير اللغوي أنه يمكن إضافة 70 كلمة مؤقتا إلى القاموس المعياري عقب الأزمة، وأعرب عن يقينه أن عبارة "مجتمع المتر ونصف متر" سيكون بينها.

وأعلن قاموس "أوكسفورد العريق للغة الإنجليزية، مؤخرا تحديثا يشمل مصطلحات جديدة جرى استحداثها خلال جائحة كورونا وتشمل "كوفيد-19" و"عزل ذاتي" و"التباعد الاجتماعي" و"تسطيح المنحنى".