 السعودية: صلاة التراويح في المسجد النبوي دون المصلين قائمة حتى الآن - بوابة الشروق
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السعودية: صلاة التراويح في المسجد النبوي دون المصلين قائمة حتى الآن

(د ب أ)
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 4:31 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 4:31 م

أعلن الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي في السعودية جمعان عسيري أن صلاة التراويح سوف تقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن دون حضور مصلين.

وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة "إم بي سي" السعودية اليوم السبت: "ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد على أهبة الاستعداد".

وكان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قال أمس الجمعة، إن "صلاتي التراويح والعيد ستكون في البيوت" وذلك "إذا استمرت كورونا".

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