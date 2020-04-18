بطريرك الأقباط الكاثوليك: نصلي لله أن يتوقف خطر وباء كورونا

ترأس بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم، بالكلية الإكليركية بالمعادى «اكليريكية القديس لاون بالمعادي»، بحضور عدد قليل من الآباء المطارنة والكهنة والشمامسة استجابة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس «كورونا».

وقال البطريرك في عظة قداس عيد القيامة المجيد، «نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة، ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، وأن يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ».

وتحدث البطريرك، عن معنى وقيمة قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكيف أن قيامته شكلت فرحًا ورجاءً، ويقول: «الحياة بعد قيامة المسيح اتخذت مسارًا جديدًا، وأخلاقًا جديدة ورجاءً جديدًا".

وصلى البطريرك لأجل ما يعيشه العالم اليوم، ولكي يتنزل الله برحمته ونعمته على الإنسانية، ليتوقف خطر الوباء ويعم الخير والسلام، كما طلب للمرضى الشفاء وللموتى الرحمة، وللحزانى عزاء، ولكل من له تعب في مواجهة الأخطار ومساندة المحتاجين وشجاعة وقوة.

وضرب البطريرك مثالًا لمن يعوون درس قيامة المسيح، بالكاهن الذي ترك جهاز التَّنفس للشاب وضحَّى بحياته رغم إصابته بفيروس كورونا في إيطاليا.

وهنأ البطريرك القمامصة والقسوس، الرهبان والراهبات والشمامسة، وأبناء الكنيسة القبطيَّة الكاثوليكيَّة في مصر وبلاد المهجر بعيد القيامة المجيد.

وذكر: «أن قيامة المسيح دعوة إلى الثقة والرجاء، وهي عربون الحياة التي لا تموت، فبقيامة المسيح، يشعر الإنسان بأنه غير مخلوق للموت، لأن قيامة المسيح هي عربون قيامتنا، وهي البذرة التي تحول العالم وترقى به، وتجعل منا مخلوقين خلاقين، وبموته يحررنا المسيح من الخطيئة وبقيامته يفتح لنا المدخل إلى حياة جديدة».