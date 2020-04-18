تعرض أحد مقار الجيش العراقي في الأنبار لقصف بقذائف الهاون دون خسائر

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن أحد مقار الجيش العراقي الواقعة في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، 380 كلم غربي العاصمة بغداد، تعرض لقصف بقذائف الهاون دون وقوع خسائر.

وأوضح البيان أن "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقر لإحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى في منطقة تلة الشورى بمنطقة صحراوية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار دون خسائر".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات لتعقب الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش التي تنشط في عمق الصحراء الغربية المتاخمة مع الحدود السورية للحد من نشاطها وقطع طرق الإمدادات على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.