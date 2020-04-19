بونجاح يفضل الأهلي على الزمالك ويوضح الفارق بين صلاح ومحرز

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كشف الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، عن فريقه المفضل له في مصر، كما تحدث عن الفارق بين مواطنه رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ورد بونجاح على أسئلة الجمهور عبر خاصية «ستوري» في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأجاب المهاجم الجزائري عن سؤال أي الفريقين يفضل، الأهلي والزمالك، حيث كتب: «أهلي أبو تريكة».

ورد بونجاح على سؤال آخر يتعلق باختيار الأفضل بين رياض محرز ومحمد صلاح قائلا: «سرعة صلاح ومهارة رياض» فيما قال عن رياض محرز أنه أفضل لاعب في العالم.

كما أشاد مهاجم السد القطري، بمواطنيه يوسف البلايلي وجمال بلعمري المحترفين بصفوف الأهلي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، مبديا إعجابه بالمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأكد بونجاح أن عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، أكثر مهاجم عربي يعجبه، فيما أشار إلى أن بلعمري هو أفضل مدافع بكتيبة الخضر، ورايس مبولحي حامي عرين الاتفاق الحارس الأفضل، كما اعتبر محمد الشلهوب، أفضل لاعب بكتيبة الهلال السعودي.

وعن الأفضل بين رياض محرز نجم مانشستر سيتي ويوسف البلايلي المحترف بالأهلي السعودي، رد بونجاح: "واحد مجنون بكرة القدم.. والآخر فنان"، معتبرا محرز أفضل لاعب في العالم.

وأشار إلى أن جمال بلماضي أفضل مدرب لعب تحت قيادته، واختار هدفه بنهائي أمم إفريقيا 2019 في شباك السنغال الأفضل بمسيرته.

وكشف بونجاح عن عشقه لنادي ريال مدريد ونجمه السابق كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه يتمنى اللعب بالدوري الإسباني.

وخضع بونجاح خلال الساعات الأخيرة لجراحة ناجحة في العضلة الضامة للتخلص من الآلام التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا لإجراء الجراحة.