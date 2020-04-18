رئيس التنسيق الحضاري: نجحنا في الحفاظ على العديد من الأماكن المعمارية المتميزة

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، إن الجهاز نجح في الحفاظ على العديد من المناطق التي تتميز بطابع معماري متميز وشخصية معمارية متفردة، حيث أن مصر دولة غنية بتراثها المعماري والثقافي.

وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته التي نشرت اليوم السبت أون لاين علي موقع الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والعالمية لوضع التشريعات والضوابط التي تحدد آليات الحفاظ على التراث مع ضمان استمرارية الاستدامة لهذا التراث مع وجود مردود اقتصادي لها.

وأشار إلي أن الحماية ، الاستدامة والإستثمار هم المحاور التي تؤثر على عملية الحفاظ على التراث، موضحاً أهمية الحفاظ على الموروث العمراني و الثقافي للأجيال القادمة.

وأكد أن الحفاظ على التراث يعد محور عمل مشترك بين الدولة والمجتمع المدني والخبراء المتخصصين من أجل إن تطرح شجرة التراث الذي يشكل هوية المدن وليس فقط تراث عمراني ومعماري ولكن أيضا التراث غير المادي الذي يتمثل في العادات والتقاليد والمأثورات الشعبية.

كما تم نشر مجموعة من الكلمات للمتخصصين في العمارة والتراث وممثلي مكتب اليونسكو الإقليمي ومنهم الدكتور "غيث فريز" مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم العربية بالقاهرة، الدكتورة" أكاتسكاي تاكاهاشي " مسئولة برامج منظمة اليونيسكو للعلوم العربية بالقاهرة، وكذلك كلمات لمجموعة متميزة من خبراء التراث والعمارة.

وتخللت الكلمات نشر مجموعة من الصور النادرة التي توثق للعديد من أشكال التراث المادي وغير المادي من العمران والفلكلور الشعبي وأشكال الفن والتراث الثقافي المصري، كما تم نشر صور توضح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضارى في الحفاظ على التراث المعماري المتميز وكذلك المشروعات التي تبناها الجهاز من أجل حفظ التراث.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مدار عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ احتفل باليوم العالمي للتراث بإقامة منتدي التراث الأول والثاني حيث شكلا العديد من آليات التعامل مع التراث ، وكذلك عرض التجارب الرائدة في هذا المجال، ولكن نظرا لما أحدثه فيروس كوفيد ١٩ من تداعيات التباعد الاجتماعي، قرر التنسيق الحضاري الاحتفال إلكترونيا.