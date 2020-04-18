راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة: نعيش زمن الخوف بسبب انتشار كورونا

قال القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، إننا الآن نعيش زمن الخوف، وهو خوف تعدى حدود الزمان والمكان، ولا نعرف متى ينتهي هذا الوباء الموجود في كل العالم، لا نعلم متى يزول الخوف.

وأضاف خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة المقام الآن، ويترأسه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، لأول مرة يأتي أمر يشمل كل الكرة الأرضية، وهو خوف من العدوى، وتردي الأحوال الاقتصادية، والخوف على الأسرة والأبناء.

وأوضح: "والخوف من الموت سببه الخوف من المجهول، لكن رسالة السيد المسيح في القيامة تعطي أمان وضمانة للحياة الأبدية بعد الموت".