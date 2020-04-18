ياسمين صبرى ونبيلة عبيد وعلى معلول أبرز ضحايا «رامز مجنون رسمى».. وفيفى عبده تنصب فخا لسمية الخشاب وزينة وغادة عادل

يشهد موسم رمضان المقبل، منافسة خاصة بين برامج المقالب التى يصل عددها إلى 5 تقريبا، ثلاثة منها على قناة MBC مصر، واثنان على قناة النهار، ليكون أحد رهاناتهما فى جذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

يتصدر بورصة برامج المقالب الفنان رامز جلال، الذى يقدم هذا العام برنامج «رامز مجنون رسمى»، ويعتمد المقلب على استضافة الفنانة والمذيعة اليمنية أروى، لأحد نجوم الفن والرياضة، قبل أن تخدعه بتوجيه عدد من الأسئلة مرتبطة برأيه فى ثلاث صور لثلاث شخصيات من بينها صورة رامز جلال، ليفاجأ الضيف بظهوره يخرج منها؛ حيث يتم وضع الصورة أمام الضيف.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» التى يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.

قائمة ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، تشمل كل من ياسمين صبرى، وياسمين رئيس، وأروى جودة، وبسمة، وأمينة خليل، ومحيى إسماعيل، ونبيلة عبيد، وفيفى عبده، وسوزان نجم الدين، ومنة عرفة، ونجمى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة أبرزهم؛ على معلول، وسيد عبدالحفيظ، وكهربا، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وأبوالمعاطى زكى.

وحرص رامز جلال على أن ينشر البوستر الرسمى للبرنامج عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، واكتفى بكتابة؛ «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

على قنوات «MBC مصر» أيضا، تقدم الفنانة فيفى عبده برنامج كاميرا خفية بعنوان «خلى بالك من فيفى»، وتعتمد فكرته على استضافة فيفى عبده لأحد النجوم فى منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

يستضيف البرنامج عبر حلقاته، الفنانين؛ أحمد رزق، وسمية الخشاب، وزينة، وحسن الرداد، وماجد المصرى، وأحمد بدير، ورجاء الجداوى، وريهام عبدالغفور، وسلوى خطاب، وروجينا، وإيهاب توفيق، وغادة عادل، وأحمد فهمى، وويزو، وآخرين.

من جانبها قالت النجمة فيفى عبده: إنها كثيرا ما تعرضت للوقوع فى فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولى لها كمقدمة لهذا النوع من البرامج وتتمنى أن تكون تجربة مختلفة ومميزة، وتأمل فى أن تلقى النجاح والقبول من جانب المشاهدين.

البرنامج الثالث، هو؛ «محدش فاهم حاجة»، تقديم الفنان الكوميدى محمد ثروت، وينتمى إلى فئة برامج الكاميرا الخفية؛ حيث يتم تنفيذ المقلب على الجمهور وليس نجوم الفن، ومن المقرر عرضه أيضا على قنوات MBC مصر.

قناة النهار تراهن هذا العام أيضا على برامج المقالب؛ حيث أعلنت عن عرض برنامجين، الأول هو؛ «البروفة» تقديم انتصار وبدرية طلبة؛ حيث تدور فكرته حول تنفيذ مقلب كاميرا خفية، فى عدد من شباب الممثلين الذين يذهبون لتجارب الأداء كبروفة للمشاركة فى عمل فنى كبير، مما ينتج عنها كثير من المواقف الكوميدية فى حضور مقدمتى البرنامج انتصار وبدرية طلبة.

البرنامج الثانى الذى تعرضه النهار، هو «المهزرتية»، يقدمه الشاب عمرو راضى، وتعتمد كل حلقة على فكرة مختلفة عن طريق استدراج الضيف عبر إعلانات وظائف أو شقق للإيجار، ليظهر المقلب فى إطار درامى فى شكل أقرب للواقعية.