الطوائف الأرثوذوكسية في القدس تحتفل بسبت النور وسط إغلاق

تحتفل اليوم الطوائف الارثوذوكسية المسيحية في القدس بسبت النور.

وقالت مصادر محلية إن البطريركية الأرثوذكسية اختارت مجموعة من الشبان، بالإضافة إلى كشافة الروم الأرثوذكس لشرف إحضار النور من سطح كنيسة القيامة إلى قلب الحي المسيحي باورشليم القدس وإلى خارج الاسوار. وبناء على تعليمات وزارة الصحة، فإنه لن يكون هناك أي نوع من أجواء الاحتفال، حسب "راديو مكان" الإسرائيلي اليوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الاختبارات أثبتت إصابة 13107 شخصا بالفيروس ووفاة 158 .

وأصيب حوالي 300 شخص في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة بالفيروس، طبقا لما ذكرته الوزارة في رام الله وتوفي اثنان في الضفة الغربية