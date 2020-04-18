بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، وما خلفته من آثار سلبية بعد حصدها آلاف الأرواح فضلًا عن تأثيرها على استنفاذ مقدرات العديد من الدول، إلا أن الفيروس لا يزال يلقي بأثره الإيجابي على العديد من جوانب البيئة والطبيعة، تعمل منظمة غير ربحية بمدينة كيب كورال بولاية فلوريدا الأمريكية، على حماية البيئة؛ من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والطبيعة، مثل العمل على جودة المياه، وفقا لما ذكره موقع "فوكس فور".

وقال ديفيد وولف، رئيس المنظمة، إنه في مرحلة ما سينتهي ذلك الوباء فيروس كورونا، ستظل البيئة تعاني من المشكلات التي تواجهها؛ ولذلك فلابد أن نستغل تلك الفرصة للعمل على حماية البيئة والتركيز على القضايا التي تواجهها مثل موائل المحيطات وتحسين جودة المياه.

ويؤكد «وولف»، أن الرسالة الأهم من موائل المحطات، أن البيئة ستظل تعاني من مشكلاتها بعد انتهاء جائحة الفيروس؛ وهذا هو السبب في أن المنظمة غير الربحية لا تزال تعمل على تثبيت الشعاب المرجانية المصغرة في منطقة المحيطات وخارجها لتحسين جودة المياه.

وأضاف: "لقد بدأنا في شراكة مع شركات المنطقة المحلية حول ولايات مختلفة، مثل "سي وول"، وشركات الإرساء وهذا النوع من الشراكة بين الولايات المختلفة يهدف إلى إنشاء توزيعات بشكل أساسي للشركات التي لا تزال تمارس أعمالها بهدف الحفاظ على البيئة.

وأوضح: "بينما يعتقد الكثير من الأفراد أن قضايا البيئة غير مهمة ولا يلقون لها بالا في كثير من الأحيان إلا أن الإصلاح في القضايا البيئية سيؤثر على المدى البعيد على البشر، فضلًا عن أنه سيساعد في حل الكثير من الأزمات".

ويضيف: " ندعم التباعد الاجتماعي، عن طريق الحد من عدد الأشخاص في المنزل إذا لم يكن لديك أي عمل تؤديه؛ أو تقليل عدد الأفراد قدر الإمكان في مواقع العمل، ولذلك لا يزال بإمكان المؤسسة غير الربحية الخروج بمفردها للعمل على حماية البيئة".

وتابع: "يجب أن نختار أفضل موقع للشعاب المرجانية الصغيرة إذا كان متوفر العديد منها، للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح للحفاظ على البيئة وتحسين جودة المياه".

ومع استمرار الوباء، فإن المنظمة تتعاون مع مختبر "موت مارين"؛ لتكثيف الجهود البحثية التي يجرونها عن المياه.

ويوضح وولف، أن الدكتور لوفكو والدكتور فانارا، درسا ما يسمى المد الأحمر؛ وهذا هو جزء من العمل الرئيسي الذي يؤدونه في "موت مارين"؛ إذ يستخدمون المرشحات "الوسائل التي تستخدم لإزالة الشوائب من المياه"، المختلفة التي تعيش على صغائر الشعاب المرجانية؛ وهو ما يساعدهم في تحديد جودة عملهم لتصفية مياه البحر.

وأضاف: "البحث الحالي الذي يؤدونه يعمل على تحسين جودة المياه من خلال عملية الفلترة التي يجرونها المد الأحمر، ولذلك فهم يجرون العديد من التجارب بشأن ذلك لمعرفة أفضل الطرق التي يمكن بها تحسين جودة المياه"، مردفا بأن البحث سيوفر إجابات على هذه المزيد من هذه الأسئلة.

وأشار إلى أن موائل المحيطات ستكون على شاطئ "فورت مايرز" خلال الأسبوع المقبل، للمساعدة في حماية المياه وتركيب المزيد من صغار الشعاب المرجانية التي تساعد في تحسين جودتها ونقائها.