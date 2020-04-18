ماني يختار أفضل هدف في مسيرته مع ليفربول

كشف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن أغلى هدف سجله طوال مسيرته الاحترافية مع الفريق.

صرح ماني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للريدز أن هدفه في مرمى أرسنال موسم 2016/2017 الأغلى له حيث يعد أول هدف يسجله بقميص الريدز بعد إتمام انتقاله قادما من ساوثهمابتون الإنجليزي.

وقال ماني:" أصعب خصم واجهته حتى الأن، أعتقد أنه من الافضل أن أُبقي هذا سرًا، لأنه في المرة القادمة سيكون مستعدًا و أنا لا أريد ذلك".

وعن أفضل لحظة في مسيرته الكروية، أضاف السنغالي :" لدي العديد من لحظات الفخر في حياتي حتى الآن، ولكن عندما أصبحت لاعب كرة قدم كان أحد أفضل تلك اللحظات".

ويعد ساديو ماني من عناصر تشكيلة ليفربول الأساسية التي يعتمد عليها الألماني، يورجن كلوب المدير الفني للريدز، وأفضل لاعبي العالم برفقة محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعبي خط هجوم ليفربول.