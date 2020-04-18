ضبط 56 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديدها على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، ومنافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

وقال محافظ المنيا، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كل القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة بحي غرب، وحي جنوب المدينة، أسفرت عن تحرير 56 محضرًا متنوعًا ما بين "عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت، وانتهاء صلاحية السلع وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى محاضر مخالفات بيئية، وصحية تهدد صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".