البرتغال تعتزم تخفيف القيود بسبب أزمة كورونا الشهر المقبل

تعتزم البرتغال تخفيف الإجراءات المفروضة على السلوكيات العامة بسبب تفشي وباء كورونا تدريجيا خلال الشهر المقبل مايو.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في لقاء مع عدد نهاية الأسبوع لصحيفة "إكسبرسو" البرتغالية إن القواعد الجديدة ستعلن في الثلاثين من أبريل الجاري.

كان كوستا أشار من قبل إلى أن الحكومة ستراجع عقب انتهاء موعد إعلان حالة الطوارئ في الثاني من مايو المقبل مسألة فتح متاجر التجزئة ومحلات الحلاقة ورياض الأطفال، إضافة إلى إمكانية فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمؤسسات الثقافية الأخرى قبل حلول الصيف.

كما ألمح كوستا في لقائه مع صحيفة "إكسبرسو" أيضا إلى فتح الشواطئ خلال الصيف، على الأقل لسكان المناطق القريبة منها، مشيرا بالقول إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أمان للحد من أعداد رواد الشواطئ والتنسيق مع البلديات المسؤولة.