قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات قرروا الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى الاستقرار على استبدال الامتحان التحريري ببحث في المادة المعنية، وذلك لطلاب سنوات النقل.

وأضاف «المتيني»، في مداخلة هاتفية لفضائية «Dmc»، مساء اليوم السبت، قائلًا: «الأهم من إن الطالب يقدم البحث بنفسه، إنه يعمله بنفسه، مايجيبش حد تاني يعملهوله»، منوهًا أن هناك معايير محددة للأبحاث سيتم إعلانها قبل يوم 7 مايو.

وأوضح أنه سيتم إعطاء الطلاب من 3 اسابيع إلى شهر، كمهلة لتحضير أبحاثهم في المواد المعنية بجميع الجامعات، مشيرًا إلى أن تقييم هذه الأبحاث سيكون «راسب وناجح» فقط، من دون الحصول على درجات؛ حتى لا يتم التأثير على المجموع التراكمي للطلاب، فضلًا عن ضمان وجود تكافؤ للفرص.

ولفت رئيس جامعة عين شمس أنه تم مناقشة كل الخيارات حول الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات للعام الجاري في جلسة المجلس الأعلى للجامعات التي انعقدت اليوم، وذلك في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن من ضمن الخيارات التي تم طرحها اليوم في جلسة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، هو إجراء امتحانات الطلاب بأعداد أقل، مع الحرص على التباعد الاجتماعي فيما بينهم أثناء، إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم التفكير أيضًا في إجراء الامتحانات عن بعد «أون لاين»، فضلًا عن التفكير في تقديم بحث علمي بديلًا عن الامتحانات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، قد عقد جلسته رقم 699 لمناقشة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية واستبدالها ببحث لطلاب سنوات النقل.