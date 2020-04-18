إسرائيل: إغلاق قريتين بشكل كامل بسبب كورونا وارتفاع الوفيات والإصابات

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة اسبوع بعد تشخيص 81 حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو ليلة أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة،حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.

ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153شخصا، فيما ارتفعت الاصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم 3126.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد: إذ تماثل للشفاء 300 بينما انتقلت العدوى إلى 220.