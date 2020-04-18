الأورمان توزع 40 طنا من اللحوم على العمالة غير منتظمة بالمنوفية

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه جار توزيع ٤٠ طنا من اللحوم على العمالة غير المنتظمة والمتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا تزامنا مع عيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

زأشاد المحافظ - في تصريح اليوم- بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، لافتا إلى حرص المحافظة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في نمو المجتمع وتقدمه.

من جانبه أوضح سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توزيع كمية من اللحوم اليوم على ٤٥٠ أسرة أولى بالرعاية من الإخوة الأقباط بقري زاوية الناعورة والعراقية وجريس وطليا وشنتنا الحجر تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسيتم استكمال التوزيع خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أنه تم المرور وتوزيع اللحوم علي المنازل منعاً للتجمعات للحد من إنتشار عدوي فيروس كورونا، كما تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.