نيويورك تسجل أدنى معدل وفيات بكورونا في أسبوعين تقريبا

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تراجع معدل الوفيات اليومي في ولاية نيويورك، جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 540 شخصا، وهو أدنى معدل فيما يقرب من أسبوعين.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن حاكم الولاية، أندرو كومو.

ورغم ذلك، حذر كومو من أن نسب من هم بالمستشفيات لا تزال مرتفعة.

وأشار إلى أن تخفيف الإغلاق يعتمد على زيادة عدد الاختبارات الهادفة إلى الكشف عن الفيروس.

وقال: "كلما زاد عدد الاختبارات، كلمات زادت المعلومات ومن ثم يمكن إعادة فتح المجتمع".

وأشار إلى أن نيويورك تحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب الحكومة الاتحادية لتوسيع نطاق الاختبارات.

ويبلغ عدد الوفيات الإجمالي في الولاية 13 ألفا و362 شخصا، حسب بلومبرج.