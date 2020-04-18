وزير ألماني: مخاطر كورونا تصل إلى حد سقوط الدولة في بلاد إفريقية

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من تداعيات جائحة كورونا الراهنة ولاسيما بالنسبة لبعض الدول الافريقية.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت:" هذه الجائحة ليست الأخيرة"، مشيرا إلى أن الجائحة الراهنة تنطوي على مخاطر تصل إلى حد سقوط الدولة بالنسبة لبعض الدول الأفريقية.

وطالب مولر بسرعة التعرف على الأخطار الصحية الجديدة وتنسيق شراء الأدوية وحملات التطعيم على مستوى العالم " ومنظمة الصحة العالمية تمتلك مؤهلات جيدة لهذا".

وأعرب مولر عن أمله في أن تدرك واشنطن أيضا هذا " بعد أن أصاب هذا الفيروس السكان على نحو كبير، ولاسيما في الولايات المتحدة"، وقال إن "هياكل المنظمة قادرة على أداء وظيفتها على مستوى العالم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة متهما المنظمة بالتبعية للصين، واقترح مولر ردا على ذلك تعزيز التمويل الحكومي للمنظمة ودعم قدرتها على الاستغناء عن التبرعات.

واقترح الجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان في نهج واحد وتتبعها على الصعيد الدولي من خلال أفضل الباحثين، وقال إن فيروس كورونا انتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهناك ما لا يقل عن 40 نوعا من هذه الفيروسات الخطيرة، ولابد من استخلاص نتائج من هذا الأمر.

وصرح مولر بأن الكثير من الدول الافريقية ليس لديها فرصة لمكافحة الفيروس في ظل هياكلها الصحة الحالية، مشيرا إلى أن اثيوبيا لديها 100 سرير رعاية مركزة فقط، رغم أن عدد سكانها أكبر من عدد سكان ألمانيا، وحذر من إمكانية وفاة مئات آلاف الأشخاص في حال انتشر الفيروس هناك بنفس الطريقة التي انتشر بها في ألمانيا.

وأضاف مولر أن الحكومات في افريقيا استخلصت دروسا من وباء إيبولا، ومن الممكن الأمل في أن يكون للطقس والبنية العمرية في افريقيا تأثير على وباء كورونا، ورأى أن المسألة في افريقيا لا تتعلق بمكافحة الجائحة وحسب مشيرا إلى أنه من الممكن حدوث توترات واضطرابات ومجاعات وتداعيات لها تصل إلى حد خطر انهيار الدولة في بعض المناطق مثل منطقة الساحل الإفريقي.