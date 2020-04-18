النقد الدولي يدعو القطاع الخاص العالمي إلى تخفيف عبء الديون على أفريقيا

أعرب مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي، عن أمل المؤسسة الدولية في أن ينضم المزيد من حاملي السندات الإفريقية من القطاع الخاص التجاري إلى الجهود العالمية التي تهدف إلى تخفيف عبء الديون عن القارة التي تواجه عجزا قدره 44 مليار دولار في مخصصات مكافحة آثار جائحة كورونا.

وقال أبيبي آيمرو سيلاسي، مدير إدارة شؤون إفريقيا بصندوق النقد الدولي، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "بلومبرج" اليوم السبت، إن الصندوق يقدر احتياجات أفريقيا خلال العام الجاري، 2020، بـ 114 مليار دولار للإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية التي ستنتج عن الاستمرار في سداد الديون الضخمة على القارة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن الجهات الدائنة، المتعددة وثنائية الأطراف، تعهدت حتى الآن بتقديم تمويل ومساعدات بقيمة حوالي 57 مليار دولار، وأن دعم الدائنين من القطاع الخاص قد يضيف 13 مليار دولار أخرى.

وقال سيلاسي: "القدرة على الوفاء بأي التزام ستكون صعبة في الدول التي تدمرها جائحة".

وأضاف: "إن إعطاء الدول المتنفس الذي تحتاجه هذا العام أمر منطقي من الناحية الاقتصادية".

وتابع بالقول: "إذا لم تخرجوا هذا المرض من أفريقيا ولم تفعلوا ذلك سريعا ودون الكثير من الأضرار الاقتصادية، سيرتد (المرض) وسيضر بالجميع".