 مادونا : السيطرة على الأسلحة بأمريكا يتعين أن تكون بمثابة التطعيم الجديد بالبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مادونا : السيطرة على الأسلحة بأمريكا يتعين أن تكون بمثابة التطعيم الجديد بالبلاد

مادونا
مادونا
(د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 9:32 م
قالت المغنية الأمريكية مادونا إن السيطرة على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يجب أن تكون "التطعيم الجديد" لأن ذلك "ينقذ الأرواح".

وقالت مادونا إن السيطرة على الأسلحة النارية يجب أن تكون "إلزامية "، وأطلقت نداء حماسيا من أجل سن قوانين جديدة ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشاركت المغنية الأمريكية مقطع فيديو لها وهي تضع ملصقات مكتوب عليها "استيقظي يا أمريكا" و"السيطرة على الأسلحة النارية الآن"، وقالت: "هل سمعتم بهذا التطعيم الجديد لأمريكا؟".

وأضافت أن هذا سيعمل على الحفاظ على أرواحنا جميعا ، ويبقينا آمنين.

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