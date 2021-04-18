طبيبة تحذر من مخاطر المكيفات: قد تؤدي لالتهاب رئوي صيفي أصعب من الفيروسات

حذرت المعالجة تاتيانا رومانينكو، في مقابلة مع محطة إذاعية "موسكو تتحدث"، الروس، من الاستخدام غير السليم لمكيفات الهواء، مما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأشارت رومانينكو إلى أنه يجب خفض درجة حرارة الغرفة تدريجياً. في هذه الحالة، يجب عدم توجيه تدفق الهواء من المكيف إلى أي شخص لمنع انخفاض درجة حرارة الجسم.

وأوضحت: "إذا كان تدفق الهواء موجهاً إلى شخص ما، فإن هناك خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم. ومن السهل أن تمرض بسيلان الأنف والتهاب الحلق، وحتى الالتهاب الرئوي. والالتهاب الرئوي الصيفي أصعب من الالتهابات الفيروسية".

وحثت الطبيبة على تنظيف مكيفات الهواء بانتظام، حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا والعفن والجراثيم الفطرية بداخلها. سيساعد تنظيف النظام في تجنب الأمراض المعدية المختلفة.