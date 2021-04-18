رئيس منطقة الأزهر يجتمع بمسؤولي المنطقة لبحث خطة العمل بالمرحلة المقبلة

اجتمع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بمديري إدارات ديوان عام المنطقة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة.



وتناول الاجتماع بحث عدة محاور منها ضوابط تنظيم العمل والتشديد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير المستمر، وعدم دخول أي من العاملين دون ارتداء الكمامة للحفاظ على سلامة وأمن الجميع، وضرورة تسجيل كافة المترددين علي ديوان عام المنطقة لضبط سير العمل، وأن تقوم كل إدارة بتقديم تقرير شهرى يوضح كافة الإنجازات والأعمال التي تم إنجازها خلال الشهر.



وشدد على عدم غلق المكاتب أثناء أوقات العمل الرسمية مهما كانت الأسباب للتسهيل على المترددين على ديوان عام المنطقة من المعاهد والإدارات وتيسير سير العمل، كما نبه على عدم ترك المكاتب دون عذر رسمى وغلق الباب الخلفى والاكتفاء بالبوابة الأمامية لتنظيم الدخول والخروج وعدم فتحه إلا بمعرفة أمن المنطقة.



كما تضمن الاجتماع تناول الحث تدريب جميع العاملين بالديوان على بعض الأمور التى تتطلبها حاجة العمل بواسطة التفتيش المالي والإداري وكذلك الشئون القانونية والكمبيوتر كل في تخصصه ويفيد الموظف فى أداء عمله بمهارة وإتقان.