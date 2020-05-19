قادة الكنائس في بريطانيا يحذرون من خطورة استخدام «جوازات سفر اللقاح»

حذر المئات من قادة الكنائس في بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن "خطط استخدام جوازات سفر اللقاح هي واحدة من أخطر مقترحات السياسة التي يتم تقديمها في تاريخ السياسة البريطانية، وقد تنهي الديمقراطية الليبرالية".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قادة الكنائس في بريطانيا أكدوا في رسالتهم الموجهة إلى جونسون أن جوازات سفر اللقاح تشكل نوعا من الإجبار غير الأخلاقي وتنتهك المبادئ .

وأوضحت الرسالة - التي وقع عليها أكثر من 1250 رجل دين من مختلف الطوائف المسيحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة - أن بعض الاشخاص قد تكون لديهم أسباب وجيهة لعدم قدرتهم على تلقي التطعيم ضد كورونا أو عدم رغبتهم في ذلك، وبالنسبة لبعض المسيحيين يرتبط التطعيم بقضايا تتعلق بالضمير وبأخلاقيات تصنيع اللقاح أو اختباره ".

وأشار القادة إلى أن "هذا المخطط لديه القدرة على إنشاء دولة مراقبة تستخدم فيها الحكومة التكنولوجيا للتحكم في جوانب معينة من حياة المواطنين".

وقالت الرسالة إنه "لا يوجد أي شيء منطقي فيما يتعلق بحماية الآخرين من خلال فرض جوازات سفر اللقاح كشرط لدخول الأماكن، والتي يمكن أن تشمل الكنائس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق أن حكومته ستراجع الأسئلة العلمية والأخلاقية المتعلقة باستخدام جوازات سفر اللقاح كأداة للمساعدة في إعادة فتح أقسام من الاقتصاد.