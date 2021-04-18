فتوى قضائية: النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات

مجلس الدولة: خلو قانون العمل من النص على ذلك لا يعنى سلب الاختصاص الدستورى للهيئة.. والمشرع أراد للنيابة أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة



أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات المصرية.

صدرت الفتوى ردا على طلب الرأى المقدم من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، والتى ذكرت فيه أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها هيئة النيابة الإدارية بشأن شكوى أحد العاملين باتحاد الصناعات، أفاد المدير التنفيذى للاتحاد بموجب كتابه الموجه إلى هيئة النيابة الإدارية بعدم خضوع العاملين بالاتحاد أو الغرف الصناعية لاختصاص هيئة النيابة الإدارية، نزولا على حكم المادتين: 21 فقرة (3)، و45 فقرة (6) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019م، والتى تقرر بموجبهما سريان أحكام قانون العمل على العاملين باتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائحهم.

واستطرد الطلب: «فى حين ترى هيئة النيابة الإدارية أنها تختص بالتحقيق مع العاملين بالاتحاد وكذلك الغرف الصناعية، نزولا على حكم المادتين رقمى (2) و(35) من قانون الاتحاد، حيث اعتبرتا أموال الاتحاد والغرف الصناعية التابعة له أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام».

وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فى حيثيات فتواها، إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص وفقا لحكم المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958، بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يرتكبها أى من الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال. وهؤلاء الموظفون طبقا للنظام الوظيفى الحالى؛ هم العاملون المدنيون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، دون إخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا الشأن.

وأضافت الفتوى، أنه إذا كان تنظيم شئون تأديب الموظفين والتحقيق معهم بموجب لوائح صادرة بأداة تشريعية أدنى، فإن ذلك لا يقوى على سلب اختصاص هيئة النيابة الإدارية المُقرر بموجب القانون.

وذكرت الفتوى أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة، بحيث تتولى أحكام الرقابة على الموظفين أثتاء تنفيذهم القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، فجعل لها إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات، وهذا الاختصاص الذى أوكله الدستور والقانون، للنيابة الإدارية ضمانة لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل فى أجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت الفتوى أن خلو قانون العمل من إضافة اختصاص وجـوبى للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العامليـن الخاضعيـن لأحكامـه لا يعنى سلب اختصاصها المقرر لها بموجب الدستـور والقانـون، لاسيما أن العاملين باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، موظفين عموميين، ولم يرد بشأنهم أى استثناء أو تنظيم قانونى خاص فى شئون تأديبهم والتحقيق معهم.