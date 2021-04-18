أمريكا والاتحاد الأوروبي يناشدان نواب جورجيا بإنهاء الأزمة السياسية

أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مناشدة مشتركة للنواب في جورجيا، يحثونهم على التعاون لإنهاء الأزمة السياسية الداخلية بالبلاد.



ووفقا للبيان الصادر اليوم الأحد، يعتزم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قريبا عرض اقتراح لاتفاق، يمكن لكل النواب التوقيع عليه، كخطوة نحو التعاون.



وجاء في البيان المشترك أن إصلاح المؤسسات المقترح في الاتفاقية قد يكون خطوة مهمة للتطور الديمقراطي في جورجيا وفي صالح المواطنين.



ووفقا للبيان، فإن الهدف تحقيق قضاء مستقل، وعمليات انتخابية أفضل، وبرلمان يعكس أصوات الشعب.



ويحاول الاتحاد الأوروبي القيام بدور الوساطة منذ تفجر أزمة داخلية في جورجيا بعدما فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.



وقاطعت المعارضة، التي وصفت نتائج الانتخابات بالمزورة، البرلمان الجديد وطالبت بإجراء انتخابات جديدة.



وتم تنظيم العديد من المظاهرات الحاشدة، وتنحى جورجي كاخاريا من رئاسة الوزراء بعد شهرين فقط من توليه المنصب.



وتولى السلطة وزير الدفاع السابق إيراكلي جاريباشفيلي.