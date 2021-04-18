أسوان تعلن مشاركتها في مسابقة اليابان للتعليم

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة ستشارك في مسابقة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامه برعاية منظمة اليونسيكو وبدعم من الحكومة اليابانية حيث يتم تنظيمها كل عامين لقياس عمليات التعليم الرائدة فى مختلف دول العالم ، بجانب اختيار أفضل 3 مشروعات تعليمية على المستوى الدولي التي تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين المستوى الإقتصادي والبيئي والمجتمعي



وخلال الاجتماع التنسيقى برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولى الجهات المشاركة تم مناقشة توحيد الجهود المبذولة في مجال التعليم والثقافة والبيئة وفقا لرؤية مصر 2030 حيث سيتضمن الملف الذي ستقدمه المحافظة ما تم تنفيذه من مشروعات وأنشطة وبرامج على أرض الواقع داخل المنشآت التعليمية بأسوان.



وأشارت غادة أبو زيد، إلى مراعاة أن يشمل الملف ما تم تنفيذه في اتجاه تحقيق الأهداف المختلفة ومنها إبراز المشروعات المبتكرة المستدامة في مجال ريادة الأعمال التي نفذت من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالتعاون مع المحافظة، لافتة إلى أنه مستهدف المشروعات والأنشطة التي ساهمت في تحسين القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية ، بجانب توفير فرص تعلم جيد لمختلف فئات المجتمع ولاسيما من الأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس المجتمعية والدمج.



وفي نهاية الاجتماع تم التوصية بتشكيل مجلس استشاري للتعليم يضم كافة المؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوي لمراجعة استراتيجية التعلم بالمحافظة والرؤية المجتمعية للتعليم.