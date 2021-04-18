أطباء التأمين الصحي بألمانيا: إلغاء نظام أولويات تطعيم كورونا الشهر المقبل

توقع أطباء التأمين الصحي في ألمانيا إمكانية إلغاء نظام أولويات التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج"، قال رئيس مجلس إدارة الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي، اندرياس جاسن، إنه إذا زادت التوريدات كما تم الوعد بذلك، فعندئذ ستتلقى العيادات في مايو المقبل جرعات تزيد بصورة ملحوظة عن الـ25ر2 مليون جرعة التي تذهب إلى مراكز التطعيم أسبوعيا.

وأضاف جاسن:" في الشهر المقبل سينضم في حملة التطعيم بشكل تدريجي الأطباء المتخصصون إلى جانب الممارسين العامين وعندئذ سَنُطَعِّم المزيد من الأشخاص الأصحاء وأشخاص آخرين من خارج المجموعات المستحقة للتطعيم حاليا".

واختتم جاس تصريحاته قائلا:" أتوقع أيضا إلغاء تعليمات الأولويات بشكل تدريجي في الشهر المقبل، ومن ذلك الحين فصاعدا سيكون من الممكن لكل بالغ أن يحصل على تطعيم".