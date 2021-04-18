الرئيس الأمريكي: وضع المعارض الروسي نافالني غير عادل



اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وضع المعارض الروسي أليكس نافالني غير عادل على الإطلاق، مضيفا أن صحته تدهورت بعد تحذير الأطباء من تعرضه لسكته قلبية وشيكة؛ بسبب إضرابه عن الطعام؛ وذلك وفقا لتصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.



يذكر أن المعارض الروسي أليكس نافالني أضرب عن الطعام في 31 مارس؛ احتجاجا على ظروف احتجازه السيئة، متهما إدارة السجن بمنعه من الوصول إلى طبيب وأدوية بعد إصابته بانزلاق غضروفي مزدوج.



يذكر أن أليكس نافالني نجا من عملية تسميم العام الماضي، حيث اتهم الكرملين وأجهزة الأمن الروسية بالوقوف خلفها، وهو ما تنفيه موسكو.