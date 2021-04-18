احتجاجات لقدامى المحاربين المعاقين الإسرائيليين في تل أبيب

احتج قدامى المحاربين المعاقين الإسرائيليين وأنصارهم في تل أبيب، اليوم الأحد، ضد تعامل السلطات لهم.



وقالت تقارير إعلامية، إن عدة مئات تظاهروا أمام وزارة الدفاع وسدوا بشكل مؤقت الشوارع الرئيسية في العاصمة الساحلية.



ونجمت المظاهرات عن إضرام جندي سابق النار في نفسه الأسبوع الماضي، والذي تعرض لإصابات تهدد حياته.



وكان العضو السابق بإحدى الوحدات القتالية يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة منذ حرب غزة 2014 وشكا مرارا من بيروقراطية صارمة ونقص الدعم من جانب وزارة الدفاع.



ويواصل الأطباء الكفاح من أجل إنقاذ حياته.