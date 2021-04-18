أوكرانيا تسجل 10 آلاف و282 إصابة و250 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 10 آلاف و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و250 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" المحلية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و946 ألفا و510 إصابات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 39 ألفا و786 حالة وفاة.

كما تعافى 6 آلاف و523 شخصا آخر من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و482 ألفا و79 شخصا، وفقا للوزارة.