الأرجنتين تسعى لمفاوضات مع نادي باريس لإعادة تمويل مدفوعات ديونها

تضغط الأرجنتين على نادي باريس لإعادة التفاوض على دين مع تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث تستمر مفاوضات منفصلة مع صندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق، حسبما ذكرت صحيفة "لا نيسيون" نقلا عن وزير الاقتصاد مارتن جوزمان.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال جوزمان في المقابلة مع الصحيفة إن الأرجنتين تعمل على تأجيل أو إعادة تمويل مدفوعات الدين المرتقبة مع مجموعة الدول الثرية لتجنب "حدوث صدمة تضر بالاقتصاد في وقت يتعافى فيه".



وقال جوزمان إن جهود التوصل لاتفاق مع نادي باريس كانت معقدة، بسبب طلب المجموعة أن تتوصل الأرجنتين أولا لاتفاق مع صندوق النقد.



وتسعى البلاد لإعادة التفاوض على ديون بقيمة 45 مليار دولار مع صندوق النقد، ومع ذلك، عبر جوزمان عن شكوكه حيال إمكانية التوصل لاتفاق بحلول أيار/ مايو المقبل، على الرغم من إحراز تقدم. وقال إنه "يتم، لكن قد يستغرق وقتا".



وقال للصحيفة إن "الأرجنتين اليوم في وضع، يتعين علينا فيه أن نجرى مفاوضات من شأنها أن تسمح لنا بتأجيل سداد تلك الديون المستحقة أو إعادة تمويلها، ومن ثم نكون قادرين على رسم مسار لمواصلة التعافي الاقتصادي". وقال إنها "مسألة وقت".