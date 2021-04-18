محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددًا من لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة، حيث تابع المحافظ أداء الطلاب، والذي يعقد باستخدام أجهزة التابلت، ويهدف لقياس الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات، والشبكات وتجربة لأكواد المواد، وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات.

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة الاتحاد الثانوية بنين، ومدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف العسكرية الثانوية.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

واطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.