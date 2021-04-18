 تعويضات التأمين الطبي تحتل المرتبة الأولى في فبراير - بوابة الشروق
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تعويضات التأمين الطبي تحتل المرتبة الأولى في فبراير


نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:59 ص
استحوذت قيمة تعويضات التأمين الطبي المسددة في شهر فبراير الماضي، على المرتبة الأولى بين قائمة التعويضات الأكبر بما يعادل 48.78% من إجمالي قيمة التعويضات في هذا الشهر، وفقا للتقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية لشهر فبراير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه.

واحتلت تعويضات التأمين لقطاع النقل الداخلي المرتبة الثانية بنسبة 28.4%، وجاءت تعويضات الحرائق في المرتبة الثالثة بنسبة 6.3%، وتوزعت التعويضات الباقية بين البترول وأجسام السفن والنقل البحري والسيارات التكميلية.

يذكر أنه هبطت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.5% من 742.2 مليون جنيه إلى 619.8 مليون جنيه، وارتفعت للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 20.5% من 714.4 مليون جنيه إلى 860.6 مليون جنيه.

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