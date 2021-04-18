النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار طوخ وتفحص سلامة القضبان

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عاين فريق من النيابة العامة موقع حادث انقلاب قطار في منطقة طوخ، وقام بفحص مدى سلامة وصلاحية القضبان بموقع الحادث، لبيان أسباب وقوع القطار.

وأظهرت لقطات مصورة بدون صوت -حصلت عليها «الشروق»-، فريق النيابة أثناء قيامه بمباشرة التحقيقات ومعاينة القطار وموقع الحادث.

ومن المقرر أن تصدر النيابة فى الدقائق القادمة بيانا يكشف نتائج التحقيقات الأولية فى الحادث.

يذكر أن النيابة العامة، أعلنت فى أعقاب وقوع الحادث مباشرة، أن فريقا من المحققين انتقل لمعاينة حادث القطار، لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين جراء الحادث.