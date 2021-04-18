العراق يضاعف تعاقداته مع شركة فايز للحصول على اللقاح المضاد لكورونا

كشف مسؤول بوزارة الصحة والبيئة العراقية أن بلاده طلبت مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر لشراء 6 ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور رياض عبد الأمير المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد إن الوزارة طلبت "مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى 6 ملايين جرعة على أن يتم تجهيز العراق باللقاح على شكل دفعات أسبوعية".

وأضاف" أن العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر ستوزع بين جميع المحافظات".

ويشهد العراق زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بكورونا حتى بلغ إجمالي عدد الإصابات في آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة إلى 106 آلاف و321 إصابة فيما اقترب العدد الكلي للوفيات من 15 ألف حالة منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى الآن.

وتشير تقارير الوزارة إلى أن إجمالي عدد العراقيين الذين تلقوا جرعات اللقاح بلغ 215 ألفا و801 منذ شهر مارس حيث حصل العراق على دفعات من لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر وينتظر وصول دفعات أخرى في إطار تعاقدات مع الشركات العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.