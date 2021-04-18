كيف تحافظ على وزنك خلال صيام رمضان؟

يخاف البعض من زيادة الوزن في رمضان بسبب كثرة تناول الحلويات والعصائر واختلاف مواعيد الطعام، وهذا يتسبب في اتخاذ عدد منهم قرار بالابتعاد عن بعض أنواع الأطعمة للحفاظ على الوزن، لكن بدلًا من فعل ذلك، هناك طرق أخرى للحفاظ على الرشاقة دون حرمان.

قالت سكينة مستنصر، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى برايم بدبي، إن بعض الصائمين يميلون للإفراط في الطعام خلال السحور بسبب ساعات الصيام الطويلة، وهذا تصرف خاطئ يتسبب في زياردة الوزن وقلة النشاط.

وأضافت أن أفضل ما يجب فعله خلال شهر رمضان للحفاظ على الوزن والصحة وطاقة الجسم، هو تحقيق التوازن الغذائي، ويمكن فعل ذلك من خلال تجنب تناول الكربوهيدرات المصنعة قدر الإمكان؛ لأنه تزيد من إفراز الجسم للأنسولين مما يزيد من الجوع، مع الإكثار من تناول اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدجاج.

وأوضحت أنه يجب الإكثار أيضًا من الفواكه والخضروات الطازحة والبقوليات والألياف والمكسرات وزيت الزيتون، سواء في السحور أو بعد الإفطار، لأن هذه الأطعمة تقلل من الشعور بالجوع وترطب الجسم وترفع مستوى الطاقة، وفقًا لصحيفة "جلف نيوز" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية من دبي.

وأكدت الدكتورة نادين عون، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى ميدكير بالإمارات، أن الصائم يجب أن يبتعد خلال الإفطار عن الأطعمة الزيتية والمقلية والحارة والحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وأشارت إلى أن أفضل نظام غذائي خلال شهر رمضان، تناول 3 وجبات أساسية ووجبتان خفيفتان، الأولى هي السحور، والثانية وقت الإفطار، والثالثة بعد فترة من الإفطار، ثم وجبة خفيفة وهي العشاء وتكون في منتصف الليل والثانية في وقت متأخر من الليل، وهذا النظام سيساعد في زيادة نشاط الجسم ويزيد من تحمله لساعات الصيام.

وقالت إن وجبة الإفطار يفضل أن تحتوي على تمر وماء وشوربة فقط، حتى يستعد الجسم لتقبل الطعام وتصبح المعدة جاهزة لهضمه، وفي الوجبات الأخرى، يجب تناول الحبوب والبقوليات والبيض والدواجن والمكسرات واللبن واللحوم، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات.

ونصحت أخصائية التغذية السريرية الصائم بعدة أشياء تساعده في عدم اكتساب وزن خلال رمضان وتبقى جسمه صحيًا، وهي:

- الحرص على شرب ما لا يقل عن 9 أكواب ماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف وتعويض الماء الذي فقده الجسم أثناء الصيام.

- تجنب أو تقليل القهوة والشاي لأنهما مدران للبول وهذا قد يصيب الجسم بالجفاف خلال ساعات الصيام.

- تجنب العصائر المحلاة واستبدالها بالطازجة.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل المخللات والبسكويت المالح والأطعمة المعلبة لأنها تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.

- التقليل من الطعام الحار لأنه يزيد من العطش.

- زيادة تناول الفاكهة والخضروات لأنها غنية بالماء والألياف، وتساعد في عدم الشعور بالجوع والعطش.

- تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والسكرية لأنها تزيد من الشعور بالعطش وتحتوي على سعرات حرارية مرتفعة مما يتسبب في زيادة الوزن.

- عدم تخطي وجبة السحور لأنها تساعد في توازن مستوى السكر في الدم خلال الصيام.

- تجنب ممارسة الرياضية أثناء الصيام لأنها تؤدي لضعف الجسم وفقدان العضلات، وفعل ذلك قبل السحور أو بعد الإفطار.

- تناول الحلويات بعد 3 ساعات من الإفطار، مع اختيار أنواع لا تحتوي على نسبة عالية من السكر.