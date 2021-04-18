علق الإعلامي أحمد موسى، على مشهد توزيع أهالي طوخ الإفطار على الصائمين في موقع حادث قطار طوخ، قائلًا: «هذا تكاتف المصريين وروح الشعب المصري في الأزمات».

وأضاف موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الشعب المصري يساعد بعضه البعض في الأزمات، معقبًا: «والله رجالة وجدعان رغم المآسي»، بحسب تعبيره.

وأشاد بتعاون الأهالي في جميع مناطق محافظة القليوبية وتحديدًا في مدينة طوخ، الذين خرجوا للمساعدة في عملية إنقاذ المصابين مع رجال الإسعاف، وصولًا إلى إفطار الصائمين في موقع الحادث وقت المغرب.

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم الأحد، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

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