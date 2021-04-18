لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ فهي تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف، ولذلك تقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.



وفي سحور اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم بيض بالطماطم والجبن الشيدر مع فينو الباجيت الفرنسي.



فوائد البيض



يمد البيض الجسم بفيتامين أ وفيتامين ب5 وب12 وب2 والفولات والفسفور والبروتين؛ ويساعد في بناء أغشية الخلايا وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى أنه يحمي من تدهور النظر مع التقدم بالعمر، بحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الذي يقدم معلومات صحية.



- بيض بالطماطم والشيدر



المكونات:

4 بيضات.

ربع كوب حليب.

ربع كوب جبن شيدر مبشورة.

كوب مكعبات طماطم.

4 ملاعق كبيرة بصل مفروم (حسب الرغبة).

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.



خطوات الإعداد:



- تسخين الزيت والزبدة في مقلاة غير لاصقة.

- إضافة البصل وتركه لمدة دقيقتين مع التقليب مرة واحدة ثم إضافة الطماطم، وتركها على النار لدقيقة، ثم وضعها في طبق.

- ضرب البيض مع الحليب في وعاء، ثم إضافة الجبن إليه، ثم وضعه في المقلاة على نار هادئة مع التقليب المستمر، وبعد أقل من دقيقة، يجب وضع خليط الطماطم.

- تحريك المزيج بالكامل لمدة دقيقتين ثم إضافة الملح والفلفل، وتقديمه ساخنًا.



- فينو الباجيت الفرنسي



المكونات:

بيضة واحدة.

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

دقيق (حسب الحاجة).



خطوات الإعداد:



- وضع جميع المكونات في وعاء عميق وعجنهم حتى الحصول على عجين ناعم ثم تركه يختمر.

- تقسيم العجينة إلى عدة دوائر ثم فرد كل دائرة وتشيكلها على هيئة رول.

- رص العجين في صينية فرن مدهونة بالزيت، ويخبز على حرارة متوسطة.