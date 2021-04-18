مقتل 8 على الأقل من أسرة واحدة بعد إطلاق مسلحين النار عليهم في مسجد بأفغانستان

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن 8 أفراد على الأقل من أسرة واحدة قتلوا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم في مسجد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان

وقال حاكم الإقليم، ضياء الحق أمرخيل، إن الحادث وقع في منطقة الشرطة التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد، وأضاف: "تظهر النتائج الأولية أن الحادث وقع نتيجة لنزاع بشأن أرض خاصة".

وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم يحققون في الحادث، لكن لم يتم اعتقال أحد بعد.

والاشتباكات بشأن أراض متنازع عليها شائعة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وكان ستة على الأقل من أفراد القبائل قد قتلوا في أبريل العام الماضي، وأصيب 20 آخرون في اشتباكات مسلحة بشأن أراض متنازع عليها في نفس الإقليم. واستمر القتال لعدة أيام.

وإقليم ننكارهار، الذي يقع شرق البلاد، وهو معقل لحركة طالبان وتنظيم (داعش)، غني بالسهول وواحد من أهم مناطق الزراعة في أفغانستان.