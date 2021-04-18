البرازيل: يمكننا الحد من إزالة الغابات حال حصولنا على مساعدات

أكد وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس أن البرازيل ستكون قادرة على الحد بنسبة تصل إلى 40% من عمليات إزالة الغابات غير القانونية في غابات الأمازون المطيرة، إذا حصلت من المجتمع الدولي على مساعدات بقيمة مليار دولار.

وقال ساليس، وفقا لراديو "مونت كارلو"، لو حصلنا على مليار دولار اعتباراً من مايو ولمدة 12 شهرا، فمن الممكن الالتزام بتخفيض بنسبة 30 إلى 40% من إزالة الغابات".

وأوضح ساليس أن هذه المساعدة المحتملة البالغة مليار دولار ستستخدم لتعزيز "إجراءات مكافحة (الإزالة غير القانونية للغابات)، وفي الوقت نفسه، لإيجاد بديل اقتصادي" لـ25 مليون شخص يعيشون في منطقة شمال الأمازون، وهي واحدة من أفقر المناطق في البرازيل على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة.

ويأتي هذا التأكيد بعد الرسالة التي وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخميس الماضي إلى نظيره الأميركي جو بايدن وجدد فيها تأكيد "التزامه القضاء على كل العمليات غير المشروعة لإزالة الغابات في البرازيل بحلول العام 2030"، وهو التزام قطعته بلاده عند توقيع اتفاق باريس للمناخ عام 2015.