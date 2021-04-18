قطيع من الفيلة يدهس صيادا جائرا في جنوب أفريقيا

قالت السلطات في جنوب أفريقيا اليوم الأحد إن شخصا يشتبه في أنه صياد جائر للفيلة، داسه قطيع من الفيلة حتى الموت في حديقة كروجر الوطنية الشهيرة في البلاد.



وذكرت هيئة "الحدائق الوطنية فى جنوب أفريقيا" أن الرجل واثنين من المتواطئين معه كانوا يفرون من عناصر أمن الحديقة عندما عبروا مسارات تتبعها الأفيال وصغارها، مما أسفر عن مقتله.



وأضاف أنه تم اعتقال أحد المتواطئين بينما تواصل السلطات البحث عن الرجل الثالث.



وصادر حراس الحديقة بندقية وفأسا وحقيبة من الامدادات كانت بحوزة الرجال الثلاثة.



وعلى الرغم من الحظر الدولي على تجارة العاج، تٌقتل عشرات الآلاف من الفيلة الأفريقية كل عام للحصول على أنيابها.



وذكر الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة أن هناك ما يقدر بـ 415 ألفا من الفيلة متبقية فى القارة.



يشار إلى أن حديقة كروجر هي واحدة من وجهات رحلات السفاري الرئيسية في جنوب أفريقيا وهي واحدة من أكبر محميات الصيد في القارة، وتعرف بوفرة الفيلة والأسود ووحيد القرن والفهود والجاموس.