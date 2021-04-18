البرازيل تسجل 2929 وفاة وأكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، اليوم الأحد، تسجيل 67 ألفا و636 إصابة ، و2929 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة ـ في تقريرها اليومي الذي أوردته صحيفة تريبونا البرازيلية إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 371 ألفا و 678 وفاة ، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 13 مليون و900 ألفا و91 حالة.

ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا بعد الإصابة بالفيروس الآن 12 مليون و344 ألفا و861 حالة.

وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.