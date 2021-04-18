مقتل وإصابة 9 جنود فى هجوم لمقاتلي إيسواب شمال شرق نيجيريا

أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح واختفاء نحو 60 خلال هجوم على قاعدة عسكرية في "كامويا" شمال شرق البلاد على أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إيسواب).

ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد عن ضابط عسكري نيجيري، لم يفصح عن هويته، قوله إنه حتى الآن، عاد 41 جنديا، بينما لا يزال 58 في عداد المفقودين ويعتقد أنهم فروا خلال الهجوم، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان الجنود المفقودين.

كانت قرية "كامويا"، وهي محل إقامة قائد الجيش النيجيري السابق الجنرال توكور بوراتاي، هدفا للعديد من الهجمات المسلحة، ما أدى إلى إقامة قاعدة عسكرية بها.

يذكر أن مسلحي داعش نفذوا بين يومي السبت والأربعاء الماضيين سلسلة من الهجمات على "داماساك" وهي مدينة استراتيجية مطلة على بحيرة تشاد، على الحدود بين نيجيريا والنيجر، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتسبب في هروب 65000 شخص.