سوريا: إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 26 مايو المقبل

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل، لافتًا إلى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، 19 أبريل.

ودعا «صباغ» الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.

وحدد رئيس مجلس الشعب السوري موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.