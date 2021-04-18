 سوريا: إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 26 مايو المقبل - بوابة الشروق
الأحد 18 أبريل 2021 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

سوريا: إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 26 مايو المقبل

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
هديل هلال
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 12:01 م

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل، لافتًا إلى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، 19 أبريل.

ودعا «صباغ» الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.

وحدد رئيس مجلس الشعب السوري موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك