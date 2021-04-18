الحضور الجماهيري في ويمبلي يجذب الأنظار لمباراة ليستر وساوثهامبتون اليوم

يلتقي ليستر سيتي وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في السابعة والنصف من مساء اليوم أمام حضور جماهيري.

وستكتسب المواجهة بين ليستر سيتي وساوثهامبتون أهمية إضافية كونها ستشهد حضورًا جماهيريًا بعد فترة طويلة من المنافسات خلف أبواب موصدة.

حُدد العدد المسموح به بـ4 آلاف شخص سيوزعون على المدرجات التي تتسع أصلاً لتسعين ألف متفرج، وستكون غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في الخدمة الصحية الوطنية وليس لمشجعي الفريقين.

وتم اختيار المباراة لتكون حدثًا اختباريًا تمهيدًا لعودة المشجعين الى الملاعب حيث من المتوقع أن يستقبل الملعب 21 ألف مشجع في المباراة النهائية المقررة في 15 مايو.

وكان ليستر سيتي، ثالث ترتيب الدوري الممتاز، أقصى مانشستر يونايتد من ربع النهائي، إلا أنه يدخل المباراة بعد الخسارة امام وست هام (3-2)، منافسه المباشر على المراكز الاربعة الاوائل.

لذا على فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز أن يكون حذرًا كي لا يخسر معركة التأهل الى دوري الابطال في الامتار القليلة المتبقية كما حصل في المرحلة الاخيرة من الموسم الفائت.

ويطمح ليستر لبلوغ نهائي الكأس للمرة الاولى منذ العام 1969 حين خسره أمام مانشستر سيتي.

أما ساوثهامبتون، ورغم مشواره الناجح في مسابقة الكأس بإشارف المدرب النمسوي رالف هاسنهاتل، إلا أن مركزه الرابع عشر في الـ"برميرليج" لم يداوِ جراح مشجعيه لاسيما بعد السقوط المدوي بتسعة أهداف نظيفة ضد مانشستر يونايتد نهاية العام الفائت.

وخرج ليستر سيتي فائزًا 2-صفر في المباراة الاولى التي جمعت الفريقين هذا الموسم على ملعب "كينج باور" في منتصف يناير على أن يتجدد ايابًا في المرحلة 34 على ملعب "سانت ماري".