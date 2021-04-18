ضبط 161 عبوة دوائية منتهية الصلاحية بصيدلية بالشرقية



تمكنت مديرية الصحة بالشرقية من ضبط 161 عبوة دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل صيدلية بمدينة ههيا.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الدوائية الحكومية والخاصة والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات لإحكام الرقابة عليها والتأكد من إدارتها بتراخيص ومدي صلاحية الأدوية المتداولة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



وذكر بيان للمديرية، اليوم الأحد، أنه تم إعداد حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والتي قامت بمداهمة عدد من المنشآت الدوائية والصيدليات بمركز ومدينة ههيا، وتمكنت من ضبط 161 عبوة دوائية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية أخرى محظور بيعها وأخرى محفوظة في غير اشتراطات التخزين مما يعرضها للتلف.



وقامت الحملة بتنفيذ الغلق الإداري لمخزن أدوية وصيدلية عامة بمركز فاقوس لمخالفتهما لقانون الصيدلة وعدم تواجد من يجيز له القانون بممارسة المهنة.